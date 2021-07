Panela esquecida ao lume acciona Bombeiros de Câmara de Lobos

Um homem com cerca de 30 anos foi hoje transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por inalação de fumo causado por uma panela, alegadamente esquecida ao lume, que acabou por causar um incêndio numa cozinha da casa na zona das Fontes ao sítio do Castelejo, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

O incidente aconteceu pelas 7h00, o que levou a accionar os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que mobilizaram para o local nove elementos em três viaturas. Uma ambulância, que transportaria a vítima para o hospital, um carro de combate a fogos urbanos e uma viatura de vigilância a fogos florestais que fazia a ronda.

A PSP está no local a tomar conta da ocorrência.