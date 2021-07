Peregrinação em Fátima presidida por bispo espanhol de Ourense

A terceira "aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos", na Cova da Iria, em 1917, vai ser assinalada hoje e na terça-feira no Santuário de Fátima, com a peregrinação aniversária presidida pelo bispo de Ourense (Espanha), José Montanet.

As cerimónias têm início às 21:30, com a recitação do rosário, a partir da Capelinha das Aparições, seguida de uma celebração da Palavra no Altar do recinto de Oração. Na terça-feira, o terço será rezado às 09:00, seguindo-se a missa às 10:00.

O Santuário de Fátima, na apresentação desta peregrinação aniversária, sublinha que a mesma "evoca a terceira aparição de Nossa Senhora aos videntes", na qual podem ser elencados "três aspetos fundamentais do acontecimento de Fátima: o primeiro quadro compõe-se de uma visão do inferno; o segundo apresenta a devoção ao Imaculado Coração de Maria; o terceiro refere-se à Igreja peregrina e mártir".

Esta peregrinação volta a ter como tema "Louvai o Senhor, que levanta os fracos", havendo, segundo o Santuário, "uma especial intenção pelos que sofrem neste momento de tribulação decorrente da pandemia".

Face à pandemia de convid-19, as entradas no recinto fazem-se por oito portas. Uma vez dentro do recinto, os peregrinos devem manter-se no mesmo lugar de forma a evitar ajuntamentos, devem guardar distanciamento físico entre si e, durante as celebrações, e apenas nesse período, os acessos ao queimador de velas e à Capelinha das Aparições estarão limitados.

O uso de máscara é obrigatório.

O bispo José Montanet nasceu em Barallobre, Corunha, na arquidiocese de Santiago de Compostela, e é licenciado em Filosofia Teórica pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Desde sempre esteve ligado aos Arquivos e Bibliotecas, área em que se doutorou.

É, desde março de 2020, presidente da Comissão Episcopal de Liturgia da Conferência Episcopal espanhola.