12 novos casos e 10 recuperados na Madeira

Há a reportar 12 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira. Trata-se de quatro casos importados da Região de Lisboa e Vale do Tejo (2), África do Sul (1) e Brasil (1), sendo os restantes oito casos de transmissão local. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Com mais 10 casos recuperados a reportar, a Região contabiliza 80 casos activos, dos quais 17 são casos importados e 63 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, nenhum infectado necessita de cuidados hospitalares, pelo que ninguém se encontra internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Outras 13 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Vigilância Activa Suspeitos Óbitos 375 24 73

No que respeita à vigilância de viajantes, 24.597 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação 'Madeira Safe'.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 24.8552 colheitas para teste de PCR à Covid-19.

No total, até à data, as amostras processadas para teste de PCR, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM ascendem a 502.185. Quanto aos Testes Rápidos de Antigénio, foram realizados até à data, um total de 72.939 testes.