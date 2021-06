Helicóptero do presidente colombiano alvejado próximo da fronteira com a Venezuela

O presidente colombiano, Ivan Duque, revelou na sexta-feira que o helicóptero em que viajava foi alvejado perto da fronteira com a Venezuela.

"É um ataque cobarde, vemos buracos de bala no helicóptero presidencial", disse Duque em comunicado oficial, acrescentando que os seus serviços de segurança impediram "algo mortal".

Duque estava a bordo do helicóptero com os seus ministros da Defesa e do Interior e com o governador do departamento de Norte de Santander, que faz fronteira com a Venezuela.

"Não nos intimidamos com a violência nem com atos de terrorismo. O nosso Estado é forte e a Colômbia é forte o suficiente para enfrentar este tipo de ameaça", acrescentou o chefe de Estado.

A aeronave havia descolado da aldeia de Sardinata, rumo à cidade de Cúcuta, capital do departamento localizado na fronteira.

Nesta região de grande insegurança, mantêm-se ativos o Exército de Libertação Nacional (ELN), os Pelusos - vestígios de uma insurgência maoísta desmobilizada - além de dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e de numerosos gangues do narcotráfico.