Primeiro cheque da 'bazuca' vem para a Madeira

O primeiro cheque que Portugal recebe da 'bazuca' vem para a Madeira. São 5,4 milhões de euros que chegam ao arquipélago através do instrumento de recuperação desenhado em Bruxelas.

A notícia é avançada pelo Expresso e foi confirmado ao semanário por fonte oficial do gabinete do ministro do planeamento, Nelson de Souza.

"Trata-se do montante correspondente ao pré-financiamento REACT-EU (inicial mais anual) da parcela de fundo europeu de desenvolvimento regional (FEDER) do programa operacional Madeira", esclarece o Expresso depois de contactar o gabinete do ministro. Tudo isto quer dizer que os primeiros cheques ainda não se referem propriamente ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) delineado pelo Governo Regional.

Para que se tenha uma ideia, estão a ser investidos, na Madeira, 64 milhões de euros do REACT-EU para facilitar a recuperação, apoiando a manutenção de postos de trabalho e a criação de emprego para os desempregados e os jovens, isto sem esquecer os investimentos no sistema de saúde.