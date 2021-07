Bandeira da Madeira hasteada na Câmara de St . Helier em Jersey

Embora as comemorações do dia da Madeira marcadas para o dia de hoje fossem canceladas devido aumento substancial de casos positivos à Covid -19 em Jersey, a Câmara de Saint Helier fez questão de hastear a bandeira da Região Autónoma da Madeira nos paços do concelho.

Como o DIÁRIO adiantou, ontem, o conselheiro das Comunidades Madeirenses em Jersey, João Carlos Nunes, disse que “nestes últimos três dias houve um aumento de casos positivos. Só hoje foram 60 casos, por isso, por uma questão preventiva, o evento previsto para amanhã foi cancelado”.

João Carlos Nunes adiantou ainda que neste momento Jersey está com 250 casos activos e a grande maioria vindos do exterior, mais concretamente de Inglaterra”.

Estava previsto, hoje, dia 1 de julho decorrer as comemorações do dia da Madeira, com uma actuação do Grupo Folclore Madeirense na parte exterior da Câmara Municipal de Saint Helier e depois no interior da Câmara decorreria um Madeira de Honra de boas vindas, onde o presidente da Câmara da cidade, Simon Crowcroft usaria da palavra e depois seguir-se-ia o concurso de poesia dedicado ao dia de Portugal e o dia terminaria com actuação de grupo de fados.

Em Jersey a comunidade madeirense é muito significativa e estima-se que residem cerca de vinte mil madeirenses.