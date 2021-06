Madeira com escassa presença de associações que trabalham questões de orientação sexual

De acordo com a P&G e a rede ex aequo, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores é escassa a presença de associações que trabalham as questões de orientação sexual, identidade e expressão de género, sendo necessário uma maior intervenção.

Nesse sentido, a P&G Portugal vai apoiar a rede ex aequo – associação de jovens lgbti e apoiantes, que trabalha directamente com jovens LGBTI entre os 16 e os 30 anos e promove a informação social relativamente às questões da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais.

O donativo da P&G Portugal irá traduzir-se na doação de 30 mil euros à rede ex aequo para implementação de várias iniciativas que envolvem cerca de 1500 jovens portugueses, do continente e sobretudo dos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

O apoio da P&G Portugal vai possibilitar a realização de acções de formações de voluntariado LGBTI para os projectos da rede ex aequo e, assim, aumentar o número de sessões de esclarecimento realizadas nas escolas no âmbito Projecto Educação LGBTI nas regiões autónomas, passando de cerca de 5 para 30 em cada uma, perfazendo o total de 60 sessões que vão chegar a mais de 1300 jovens.

Serão ainda realizados acampamentos de jovens LGBTI e apoiantes, de modo a criar um espaço seguro para a juventude na Madeira e Açores.