Um pouco por todo o Mundo vão surgindo notícias, acerca dos incentivos que cada País vai criando para que o seu processo de vacinação seja mais eficiente e suficientemente atrativo, para afastar as dúvidas dos que consideram não ser prioritário, ou desvalorizam a necessidade de atingirmos imunidade ao Covid-19. Embora todos estejamos unidos na vontade de um rápido regresso à normalidade, há ainda opiniões divergentes sobre a forma como a podemos atingir. A maioria acredita, que até existir algum tipo de medicação que trate os infectados, é premente vacinar toda a sociedade, para se atingir a tão propalada imunidade de grupo e para que os efeitos adversos do vírus não se transformem em problemas graves de saúde. Mas também há quem continue a fugir dela a sete pés. Uns com teorias da conspiração mirabolantes, outros porque consideram tudo isto um exagero e que não nos devemos privar de viver com medo de morrer.

A realidade, é que esta mobilidade limitada as restrições às viagens, e as muitas burocracias inerentes para quem o quer fazer, são um forte constrangimento para as economias dos países que mais dependem do fluxo de circulação de pessoas. Sobretudo os que o fazem não por necessidade, mas sim por turismo. São esses os que mais deixaram de lado as suas férias idílicas e os seus tempos de descanso, à espera de melhores dias. É por isso natural que os que mais dependem do Turismo, se sintam numa altura como esta, mais desesperados por conseguir atingir o controlo da pandemia, para que o possam comunicar da melhor forma e para que assim possam ser considerados como um destino seguro.

Nesse sentido, em Abu Dhabi a partir de 20 de Agosto e para aumentar a segurança de todos, só pessoas já vacinadas podem frequentar espaços como centros comerciais, ginásios, universidades, restaurantes ou museus. Mas é da Grécia que vem uma proposta mais ousada e que merece a nossa atenção. O chamado “Passaporte para a liberdade”, mais não é do que um cartão pré-pago no valor de 150€, para todos os jovens dos 18 aos 25 anos, que estejam na disposição de ser vacinados. Este cartão, pode ser utilizado na compra de viagens, entretenimento ou estudos, dentro do próprio País. O que é no fundo uma operação de charme e uma janela de liberdade para um público, que se viu privado de uma juventude normal, e que incentiva à vacinação dos mais novos. Para além de tudo isto, injeta na economia nacional, um considerável montante, que acaba por servir de impulso para muitos negócios e empresários.

Por cá, para além de termos falhado redondamente nos timings, ( o que nos levará a dar o Verão como perdido para desespero de tantos que dependem do Turismo ), ainda parecem faltar ideias e soluções criativas, que nos ajudem a minimizar este impacto. Era bom aprendermos com algumas propostas que nos chegam de fora, para encontrarmos um caminho, que devolva valor real à nossa economia e faça isto mexer um bocadinho. É que, depois deste Verão falhado, regressa um longo Inverno e com as moratórias e os apoios a terminar, antevejo uma autêntica catástrofe no tecido empresarial português. Precisamos de liberdade, resta é saber se chegaremos “vivos”, quando a atingirmos...