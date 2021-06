Madeira com sete novos casos de covid-19 e 17 recuperados

A Madeira conta, esta sexta-feira, sete novos casos de covid-19 e 17 doentes recuperados. Todos os novos casos são de transmissão local e "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos", conforme dá conta o boletim emitido ainda há pouco pela Direcção Regional da Saúde.

São também sete as pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos. No total são 140 os casos activos. 522 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e Porto Santo.

Há 80 situações em apreciação pelas autoridades de saúde, "estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM". Estes casos obrigam a investigações epidemiológicas.

Quanto aos viajantes, estão a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe, 20.710 pessoas, número que tem vindo a crescer nos últimos dias.