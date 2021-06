Sara Cerdas considera que novo certificado covid prova “resposta coordenada” da UE

Os eurodeputados debateram, esta manhã, em Estrasburgo, na sessão plenária do Parlamento Europeu, o novo certificado europeu covid, que visa facilitar as viagens e a circulação de pessoas dentro da UE durante a pandemia.

Sara Cerdas considera que o novo certificado “é um marco histórico para a União Europeia” que “facilitará a mobilidade de pessoas salvaguardando a saúde pública”, importante para a recuperação de sectores como o turismo.

“Em apenas dois meses após a apresentação da proposta da Comissão Europeia chegamos a um acordo. Mais uma vez a UE mostra a sua importância e responde à altura de um desafio global de forma coordenada. A livre circulação de cidadãos será reposta, com um instrumento que complementará todas as medidas de prevenção e mitigação já implementadas contra esta devastadora pandemia", disse.

A eurodeputada do PS mostra-se ainda satisfeita pelo certificado “assegurar a garantia da privacidade dos dados de saúde dos cidadãos em todo o processo”, algo que já noutras ocasiões tinha apelado.

O certificado será implementado a 1 de Julho. Para além de gratuito e disponível em formato digital ou em papel, conterá informação sobre o estado imunitário do indivíduo em relação à covid-19: se está vacinado, se já contraiu a doença e encontra-se recuperado ou se não está infetado com o vírus. Esta última situação será comprovada com teste antigénio negativo nas 24 horas anteriores ou teste PCR negativo nas 72 horas anteriores.

A votação final ocorre hoje e os resultados são anunciados na quarta-feira de manhã. Depois de aprovado pelo plenário, os regulamentos terão de ser formalmente adotados pelo Conselho e publicados no Jornal Oficial da União Europeia.