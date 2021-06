Herlanda Amado diz que garantia dos direitos dos pais é essencial para salvaguardar direitos fundamentais das crianças

À margem de uma iniciativa política levada a cabo pelo grupo parlamentar do CDU, durante esta manhã no centro do Funchal, Herlanda Amado destacou os direitos das crianças, para assinalar este 1.º de Junho, Dia da Criança.

Herlanda Amado, dirigente da CDU, deu conta das consequências e impactos da pandemia de covid-19 sobre a vida das crianças e a necessidade de agir para garantis os seus direitos.

Esta situação vivida por milhares de crianças, prova ser necessário garantir-lhes as condições para recuperar do tempo de isolamento social, para conviver, brincar e aprender, garantindo medidas que reforcem o direito das crianças à vida, à saúde e a uma educação de qualidade. Estes últimos meses demonstraram a justeza de muitas propostas que o PCP vem apresentando e defendendo ao longo dos anos, desde logo a gratuitidade das creches, que só pela intervenção do PCP foi possível garantir esta justa medida, apesar de na Região Autónoma da Madeira esta medida não ser aplicada. Mas é preciso ir mais longe e continuaremos a insistir para que outros direitos sejam asseguradas às nossas crianças, desde logo a universalidade do abono de família, porque este é um direito da criança. Herlanda Amado, dirigente da CDU.

Segundo a parlamentar, "é necessário garantir que as crianças tenham o direito a ter pais com direitos". A dirigente denunciou o caso de mães que são “pressionadas para não usufruírem do tempo para amamentação dos filhos", Herlanda defende que para fazer face a essa situação "é preciso combater a precariedade, criar emprego com direitos, combater as discriminações salariais e assegurar que os direitos de maternidade e paternidade são respeitados".

A representante não tem dúvidas de que "o atropelo e a negação de direitos de maternidade e paternidade são a negação de direitos à criança".

Defendendo os direitos de pais e crianças, assegura que "é preciso ir mais longe, para que as crianças cresçam e se desenvolvam em harmonia, para que lhes seja assegurado o direito a serem crianças, para que os pais possam estar presentes e acompanhar todos esses momentos porque os direitos das crianças e dos pais são inseparáveis entre si".