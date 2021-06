Parlamento madeirense abre candidaturas ao Prémio +Valor Madeira

Estão abertas as candidaturas à 1.ª edição do Prémio +Valor Madeira. O período de candidaturas é de dois meses (de 1 de Junho a 31 de Julho) e obriga ao preenchimento de um formulário que pode ser descarregado no site da Assembleia Legislativa da Madeira (www.alram.pt).

O Prémio +Valor Madeira foi criado pelo parlamento madeirense com a finalidade de reconhecer o mérito de trabalhos realizados em contexto académico, ao nível de teses de doutoramento e de mestrado, defendidas e aprovadas em instituição do ensino superior, sediada em território nacional, bem como de artigos científicos, publicados em revistas especializadas, que se distingam pela qualidade, criatividade e inovação, em áreas que envolvam interesse para a Região Autónoma da Madeira e com potencial aplicabilidade na Região.

O Prémio tem o valor de 5 mil euros. É uma distinção anual que será conferida no Dia do Edifício da Assembleia Legislativa da Madeira, celebrado a 4 de Dezembro.

São condições de admissibilidade serem artigos científicos publicados no ano a que se reporta o Prémio ou no ano imediatamente anterior, em revista especializada com arbitragem científica ou serem teses de doutoramento ou mestrado, defendidas e aprovadas academicamente, igualmente no ano a que se reporta o Prémio ou no ano imediatamente anterior, com interesse para a Região Autónoma da Madeira e potencial aplicabilidade no arquipélago madeirense. Os trabalhos devem, também, estar redigidos em língua portuguesa.

Podem, ainda, ser atribuídas menções honrosas que serão distinguidas com certificados, entregues na cerimónia pública relativa ao Prémio + Valor Madeira.

A regulamentação do Prémio +Valor Madeira e outras informações está disponível em www.alram.pt .