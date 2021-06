Wall Street encerra no 'verde' apesar da incerteza sobre política da Reserva Federal

A bolsa de Nova Iorque encerrou hoje com lucro, apesar de os dados macroeconómicos anteciparem uma recuperação mais lenta do que o esperado nos EUA e da incerteza sobre a política da Reserva Federal (Fed).

O Dow Jones Industrial Average acumulou uma subida de 0,7%, enquanto o seletivo S&P 500 cresceu 0,6% (muito próximo do seu anterior recorde) e o índice Nasdaq aumentou 0,5%.

As principais praças europeias também encerraram a semana no 'verde': Milão liderou com uma subida de 1,59%, seguida de Zurique (1,52%), Frankfurt (1,1%), Londres (0,66%), Paris (0,49%) e do índice Euro Stoxx (0,46%).

Lisboa também acompanhou a tendência de subida das principais praças europeias, com ganhos de 0,31% no PSI20, em sentido contrário a Madrid, que perdeu 1,48%.

A semana de quatro dias, também nos Estados Unidos, onde foi feriado na segunda-feira, foi irregular em Wall Street.

Os indicadores oscilaram ao 'sabor' de cada dado macroeconómico e em função da incerteza sobre quando a Fed começará a retirada de estímulos à economia, implementados para fazer frente à crise económica provocada pela pandemia de covid-19.