“É preciso fazer muito mais no que toca às políticas de Juventude"

A JSD, através da sua estrutura concelhia do Funchal, celebrou o Dia Mundial da Criança através de uma entrega solidária na Fundação Patronato de São Filipe, uma instituição que, criada há mais de 100 anos e tendo a missão de acolher e preparar os jovens mais vulneráveis, tem hoje um papel fundamental na resposta ao acolhimento residencial para os jovens do concelho do Funchal.

A iniciativa, que mobilizou os 10 núcleos de freguesia da JSD no Funchal, pretendeu, por um lado, valorizar o papel desta instituição no “acolhimento, formação pessoal e envolvência na comunidade” e lembrar que, apesar dos sinais de retoma económica, “existem ainda necessidades por colmatar”. Necessidades para as quais, simbolicamente, a JSD quis chamar a atenção, entregando bens que encaram como “um pequeno gesto que revela a preocupação da nossa estrutura com a concretização da solidariedade, relevando a responsabilidade e sentido cívico que as estruturas partidárias representativas dos jovens devem ter”.

Sublinhando as preocupações que tem vindo a assumir na adaptação à Região da legislação nacional quanto às estruturas residenciais para jovens, a JSD pretendeu celebrar este Dia reforçando a importância que “instituições como esta desempenham no contexto das cidades” e vincando que “a responsabilidade social que deve acompanhar cada cidadão assume-se como preponderante na resposta à crise, resposta essa crucial para as novas gerações, também fortemente afetadas pelas consequências da pandemia”.

Uma resposta que, segundo frisam os Jovens Social-democratas, devem também ser encontradas localmente e partir dos próprios Municípios. “As políticas sociais que os Municípios vierem a seguir poderão fazer a diferença no quotidiano dos nossos jovens e a verdade é que, quanto maior for o arrojo e a modernização da nossa cidade, mais oportunidades existirão para que os nossos jovens possam progredir e possam sentir-se realizados tanto pessoal e social, quanto profissionalmente, num cenário que hoje, estagnado, não oferece essas garantias”, conclui a JSD Funchal, deixando claro que “é preciso fazer muito mais em torno das políticas de Juventude no Funchal”.