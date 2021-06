Viagens ao estrangeiro dos bielorussos com regras mais restritivas

A Bielorrússia restringiu as possibilidades da sua população sair do país por via terrestre, ao apenas permitir a saída a quem possua autorização de estada permanente noutro país, com a oposição de denunciar uma "violação absoluta" da lei.

Em mensagem publicada hoje na rede social o Telegram, o serviço dos guardas-fronteiriços bielorrussos indicou que apenas têm o direito de deixar a Bielorrússia "os cidadãos que possuam um documento confirmando a sua autorização de estada permanente num Estado estrangeiro".

O texto acrescenta que "uma autorização de estada temporária (...) não constitui um motivo para viajar ao estrangeiro".

Em dezembro de 2020 a Bielorrússia adotou restrições sobre as viagens ao estrangeiro, oficialmente no quadro da pandemia do novo coronavírus. Deixar o país por via rodoviária apenas será permitida uma vez em cada seis meses.

"O regime de [Presidente Alexander] Lukashenko limitou severamente o direito dos bielorrussos a viajarem afirmando que alguns motivos não são suficientes para deixar a Bielorrússia", comentou na rede social Twitter Valeri Kovalevsky, conselheiro para os assuntos externos da principal opositora, Svetlana Tikhanovskaia.

"No entanto, a Constituição não prevê qualquer condição", acrescentou, denunciando uma "violação absoluta da lei".

"As viagens por via aérea permanecem livres, mas os possíveis destinos estão limitados desde que a União Europeia interditou o seu espaço aéreo aos aviões bielorrussos, numa reação à detenção de um opositor no aeroporto de Minsk após o desvio de um avião comercial onde viajava.

Algumas dezenas de bielorrussos abandonaram o país nos últimos meses, por vezes atravessando ilegalmente a fronteira, para escapar à vaga de repressão na sequência dos protestos contra a contestada reeleição do Presidente Alexander Lukashenko em agosto de 2020.

A vizinha Lituânia acolheu diversos destes dissidentes, fornecendo-lhes vistos de seis meses para regularizarem a sua situação no país báltico.