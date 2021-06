Hungria perde Szoboszlai devido a lesão

O avançado Dominik Szoboszlai, a 'estrela' da Hungria, adversária de Portugal no Grupo F, vai falhar a fase final do Euro2020 de futebol devido a uma lesão na virilha, revelou hoje o selecionador Marco Rossi.

"O Dominik não está em boas condições. Nem está em condições de poder entrar em campo nos últimos minutos. É uma decisão dolorosa que tivemos que tomar", afirmou o italiano italiano, numa conferência de imprensa realizada em Salzburgo, na Áustria, onde a seleção magiar está a estagiar.

Com apenas 20 anos, Szoboszlai já é apontado como a grande figura da Hungria, depois de ter apontado o golo que deu o apuramento à sua seleção, no 'play-off' com a Islândia.

Em janeiro, na reabertura do mercado de inverno, o avançado tornou-se no jogador húngaro mais caro de sempre, ao transferir-se do Salzburgo para o Leipzig por 20 milhões de euros, mas ainda não se estreou na formação germânica devido a uma lesão na virilha, problema que agora o afasta também do Euro2020.

A Hungria é adversária de Portugal no grupo F e as duas equipas vão defrontar-se em 15 de junho, em Budapeste, na primeira jornada. Alemanha e França completam o agrupamento.

A fase final do Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.