ISAL junta-se à Agência Nacional de Inovação para capacitar ideias de negócio

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) celebrou um protocolo com a ANI – Agência Nacional de Inovação com o objectivo principal de premiar e capacitar as melhores ideias de negócio de base científica e/ou tecnológica.

Esta parceria surge graças à iniciativa 'Born from Knowledge - BfK Ideas' que junta várias instituições. "O ISAL reconhece a importância do programa promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior através da ANI, enquanto programa de valorização do conhecimento científico e tecnológico que representa uma cultura que celebra a valorização da ciência e o seu impacto na sociedade e no tecido empresarial", refere nota enviada à comunicação social.

Esta iniciativa promove a valorização do conhecimento, nomeadamente, através de uma maior e melhor colaboração e articulação entre empresas e o Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), "sendo uma mais valia para a Região e o ISAL".