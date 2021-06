"O Funchal somos nós e nós não somos decadentes"

Foi com estas palavras que Miguel Silva Gouveia começou por apresentar a equipa da coligação 'Confiança' que se apresenta às Juntas de Freguesia do Funchal nas próximas eleições autáquicas.

O actual presidente da Câmara e candidato a um próximo mandato traçou um projecto alicerçado em cinco eixos estratégicos e baseado numa matriz de trabalho que foi, de resto, destacada por todos os candidatos às Juntas da cidade.

Sustentabilidade, justiça social, modernização administrativa, gestão racional e participação cívica são as linhas que regem o programa que terá as pessoas como principal elemento, num projecto que prima pela liberdade, a gestão social e a meritocracia.

Apelando à participação de todos, Miguel Silva Gouveia, na Praça do Município, lembrou as várias distinções que a cidade do Funchal tem recebido de entidades nacionais e internacionais, que confirmam a excelência das políticas postas no terreno, para criticar o 'bota a baixo' da oposição e das próprias entidades governativas regionais, que repetidamente apontam ao dedo a uma gestão onde "ninguém fica para trás".

O Funchal deve, por isso, ser visto como "um fim em si mesmo" e não "um troféu" que se quer mostrar aos outros. Confiante num envolvimento conjunto, o candidato à Câmara do Funchal pede aos funchalenses que "não fiquem calados quando vos tentam tomar de assalto a cidade do Funchal".

Desta coligação fazem parte o Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT), o Partido Democrático Republicano (PDR) e o Nós, Cidadãos! (NC).