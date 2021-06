Centenas de adeptos madeirenses quiseram assistiram ao jogo de Portugal em diversos estabelecimentos da baixa do Funchal.

Alguns madeirenses com quem o DIÁRIO contactou mostraram-se desiludidos com o resultado final da seleção portuguesa. João Rodrigues foi um dos adeptos que assistiu ao jogo no Café Teatro, com quatro amigos, e disse que à selecção portuguesa só faltou marcar. "Estou triste por Portugal ter perdido e agora ficar fora do Euro". Adiantou ainda que gostava de ver o Ronaldo marcar contra Bélgica, mas "o jogo é assim, por um se perde por um se ganha".

A medida que o jogo aproximava-se do fim os adeptos foram deixando os estabelecimentos. Também, alguns turistas aproveitaram para ver o jogo na baixa do Funchal. Alguns belgas chegaram mesmo a festejar a passagem da sua selecção à próxima fase do Euro2020.