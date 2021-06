Preço médio da avaliação bancária na habitação baixa para 1.216 €/m2

"O valor mediano de avaliação bancária foi 1.212 euros em Maio, mais 12 euros que o observado no mês precedente", sendo que a Madeira apresentou a maior quebra mensal (-0,8%) para 1.216 euros/m2, menos 10 euros do que em Abril.

Já em termos homólogos, "a taxa de variação situou-se em 8,8% (8,0% em Abril)" no país, sendo que com +5,8% a Madeira também está abaixo da média, mas ainda assim um dos maiores aumentos.

Segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) houve um aumento exponencial de avaliações realizadas em todo o país. "Refira-se que o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 31 mil, mais 66% que no mesmo período do ano anterior. Recorde-se que em Maio de 2020 tinha ocorrido pelo segundo mês consecutivo uma redução significativa do número de avaliações em consequência da pandemia COVID-19", justifica.

Voltando às comparações, em termos de habitação "o maior aumento face ao mês anterior registou-se no Centro (1,0%), tendo a Região Autónoma da Madeira apresentado a descida mais acentuada (-0,8%). Em comparação com o mesmo período do ano anterior", registou-se "a variação mais intensa no Norte (7,6%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (1,5%)", explica.

Olhando em específico para o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos, em Maio foi de "1.326 euros/m2, tendo aumentado 9,4% relativamente a Maio de 2020. O valor mais elevado foi observado na Área Metropolitana de Lisboa (1.586 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (851 euros/m2). O Norte apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (9,0%) e a Região Autónoma dos Açores a descida mais acentuada (-6,6%)". Na Madeira, o metro quadrado de um apartamento foi avaliado em 1.226 euros, um aumento homólogo de 7,2%.

"Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 0,9%, tendo o Centro apresentado a maior subida (1,2%) e a Região Autónoma dos Açores a diminuição mais intensa (-5,9%)", com a Madeira a registar uma diminuição de 0,5% face a Abril.

"O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 subiu 19 euros, para 1.355 euros/m2, tendo os T3 subido 10 euros, para 1.188 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 81,1% das avaliações de apartamentos realizadas em Maio", especifica o INE.

Por fim, o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1.012 euros/m2 em Maio, o que representa um acréscimo de 6,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior", sendo que "os valores mais elevados observaram-se no Algarve (1.633 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.606 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (835 euros/m2). O Alentejo apresentou o maior crescimento homólogo (8,2%) e o menor ocorreu no Algarve (1,3%)". No caso da Madeira as moradias valiam 1.194 euros/m2 em Maio, um aumento face a Maio de 2020 de 3,7%.

"Comparativamente com o mês anterior, o Centro apresentou o maior aumento (1,8%), e a maior descida aconteceu na Região Autónoma da Madeira (-1,7%)", assegura o INE. "Comparando com abril, os valores das moradias T2, T3 e T4, tipologias responsáveis por 88,7% das avaliações, atingiram os 957 euros/m2 (mais 8 euros), 991 euros/m2 (mais 13 euros) e 1.067 euros/m2 (mais 3 euros)".

Ainda de acordo com o INE, tendo em conta "o Índice do valor mediano de avaliação bancária, em Maio de 2021, a Área Metropolitana de Lisboa, o Algarve e o Alentejo Litoral apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país (31%, 29% e 2% respectivamente)", enquanto a "região das Beiras e Serra da Estrela foi a que apresentou o valor mais baixo em relação à mediana do país (-44%)". A Madeira está com o índice igual à média nacional.