Gastos do sector público regional na Saúde subiram 30% desde o início deste ano

A empresa pública da saúde SESARAM gastou, em contratações públicas, 51,7 milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano. São mais 12 milhões face a igual período do ano passado, o equivalente a uma subida de 30%. O diagnóstico é feito numa reportagem que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a desilusão da eliminação da selecção portuguesa no Euro 2020. Portugal perdeu com a Bélgica (1-0), num jogo em que a equipa capitaneada por Cristiano Ronaldo mostrou falta de eficácia no ataque, mas também faltou sorte.

Nesta edição ficamos também a saber que a agricultura declarou guerra à ‘lapa da anoneira’ e que foram aprovados três novos produtos sugeridos pela Região à Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária.

Por outro lado, outra notícia dá conta que a Confederação do Turismo antevê uma invasão de continentais neste Verão. O presidente desta entidade, Francisco Calheiros, considera que a quebra no destino não vai ser tão acentuada este ano, devido aos viajantes nacionais e diz que a Madeira deve eleger “âncoras” prioritárias.

Por fim, há a notícia de uma desistência misteriosa no Porto Moniz. O candidato da coligação PSD-CDS sai da corrida autárquica após garantir que ia até ao fim. Marco Gonçalves foi declarado insolvente em 2016.