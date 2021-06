Emigrantes madeirenses em Londres preparados para ver o jogo de Portugal

O madeirense José Manuel, actual presidente do Centro Cultural e Recreativo de Portugal em Londres, disse que “no Centro Cultural está tudo preparado e decorado a rigor para os portugueses assistirem ao jogo entre Portugal e Bélgica”.

O emigrante adiantou ainda que no restaurante estão quase todas as mesas reservadas, onde se espera mais uma grande noite para ver a equipa lusa. "É nestes momentos do Euro e quando joga a seleção que o entusiasmo dos emigrantes ainda é maior para não perder de ver o jogo de Portugal”.

Também no ´Little of Portugal' em Stockwell, onde reside a maior comunidade madeirense em Londres prevê-se uma grande noite, porque neste momento já são muitos os portugueses que estão vestidos a rigor com camisolas da seleção lusa e cachecóis e bandeiras, a começar a encher diversos estabelecimentos.