Lula da Silva diz que morte de meio milhão de pessoas no Brasil é genocídio

O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva qualificou hoje como genocídio a morte de meio milhão de pessoas no país por covid-19, fasquia hoje superada.

"500 mil mortos por uma doença que já tem vacina, num país que já foi uma referência mundial em vacinação, isto tem um nome e é genocídio", afirmou Lula da Silva nas redes sociais.

O líder do Partido dos Trabalhadores manifestou a sua solidariedade ao povo brasileiro, perante o silêncio do Presidente Jair Bolsonaro sobre os números. Esta semana, Jair Bolsonaro, negacionista, voltou a afirmar que o contágio é mais eficaz do que a vacinação.

De acordo com o balanço oficial hoje divulgado, o Brasil totaliza 500.800 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, das quais 2.301 foram registadas nas últimas 24 horas.

Antes da publicação das estatísticas oficiais, um consórcio de meios de comunicação social, que efetua uma contabilidade paralela à do Ministério da Saúde brasileiro, tinha mencionado um total de 500.022 mortos.

Ainda segundo o balanço oficial, o país totaliza 17.883.750 infeções, das quais 82.288 registadas hoje. Desde o início da pandemia, 16.183.849 doentes recuperaram.

"Trabalho incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar o cenário que nos devasta desde há mais de um ano", reagiu o ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, lamentou que, ao invés, não seja realçado o número de doses de vacinas administradas (86 milhões) ou de doentes curados.

"O tom é sempre 'quanto pior, melhor'. Infelizmente, eles apoiam o vírus", afirmou, numa referência a "políticos, artistas e jornalistas".

Os dados confirmam que o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos (601.500), e o terceiro com mais casos de infeção com o novo coronavírus, depois dos EUA (33,5 milhões) e da Índia (29,8 milhões).

A situação epidemiológica voltou a acelerar e vários especialistas admitem que o Brasil está à beira de uma terceira vaga pandémica.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 3.853.859 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal morreram 17.062 pessoas dos 864.109 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, tipo de vírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.