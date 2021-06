JPP defende regresso do balcão da Caixa Geral de Depósitos aos Canhas

O JPP esteve esta sexta-feira nos Canhas, na Ponta do Sol, com o intuito de manifestar o seu desagrado pelo encerramento do balcão do Santander, bem como revindicar o regresso do balcão da Caixa Geral de Depósitos.

Paulo Freitas, candidato do JPP à Ponta do Sol, afirma que “toda a gente sabe que a agência do Santander, nos Canhas, está encerrada, e inclusive os clientes já estão a receber a informação de que as suas contas foram transferidas para a agência da Vila da Ponta do Sol.”

A Caixa Geral de Depósitos é um banco público gerido pelo Governo Central, neste caso, por um Governo do PS, partido da mesma cor política da Câmara Municipal da Ponta do Sol, ou seja, esta última tem aqui, se quiser, a solução de interceder junto do Estado a reabertura de um balcão da Caixa aproveitando estas instalações e resolver o problema do povo, dos comerciantes dos Canhas que necessitam de uma entidade bancária nesta freguesia. Paulo Freitas, candidato do JPP à Ponta do Sol

Paulo Freitas pede celeridade e vontade política em resolver esta situação que "prejudica a freguesia dos Canhas e toda a sua população."