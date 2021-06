Índia assume compromisso de devolver a Caxemira estatuto de "estado"

O primeiro-ministro da Índia assumiu ontem o compromisso de devolver o estatuto de "estado" a Caxemira, que foi retirado em 2019 quando Nova Deli decidiu revogar o regime especial de semiautonomia que a região teve durante décadas.

Narendra Modi "garantiu-nos que um roteiro para eleições será estabelecido. O primeiro-ministro também disse que estão comprometidos com a restauração do estado", declarou o líder do partido regional Jammu e Caxemira, Altaf Bukhari, citado pelas agências internacionais.

Em 05 de agosto de 2019, o governo nacionalista hindu da Índia, liderado por Modi, aprovou um decreto a revogar o estatuto especial do estado de Jammu e Caxemira e anunciou a sua divisão em dois "territórios" indianos.

Tratou-se da maior mudança neste estado desde 1950.

Na altura, Nova Deli justificou que a medida era necessária para impulsionar o desenvolvimento da zona, marcada pelos conflitos fronteiriços e pelo surgimento de uma insurreição armada.

Caxemira, região disputada pela Índia e Paquistão, tem sido um ponto de discórdia desde a partição do império colonial britânico e da criação dos dois países "vizinhos" em 1947.

A decisão do Governo indiano de revogar o estatuto de Caxemira, de maioria muçulmana, fez aumentar o clima de tensão entre Nova Deli e Islamabad.

A Índia e o Paquistão já travaram três guerras desde a sua independência em agosto de 1947. Duas delas foram desencadeadas pela questão de Caxemira, uma região dividida em duas, mas que é reivindicada pelos dois países e que já deu igualmente origem a vários conflitos menores.

"A nossa prioridade é fortalecer a democracia de base em Caxemira. A delimitação tem de acontecer a um ritmo rápido para que as eleições possam acontecer e Caxemira consiga um governo eleito que reforce a sua trajetória de desenvolvimento", divulgou Narendra Modi, na rede social Twitter, após a reunião com os líderes regionais da zona.

O compromisso assumido hoje por Nova Deli está a ser encarado como um dos maiores passos para a paz naquela região, que perdeu o direito à sua própria Constituição, bandeira e cidadania regional.

A revogação do regime especial de semiautonomia e do estatuto de "estado" foi acompanhada por duras restrições de confinamento e nas comunicações na região, bem como pela detenção de diversos líderes locais.

Um cenário que desencadeou grandes protestos locais e levou a um aumento de um sentimento anti-Índia (de maioria hindu).