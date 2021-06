Quaresma quer trabalho de equipa para levar selecção ao "caminho da glória"

O internacional português Ricardo Quaresma afirmou hoje que é o trabalho de equipa que pode levar a seleção portuguesa ao "caminho da glória" no Euro2020 de futebol, salientando que o "que muitos consideravam impossível já foi feito".

"Que o trabalho de equipa, o esforço e a dedicação de todos dentro e fora de campo consigam levar Portugal no caminho da glória", referiu o jogador que alinha no Vitória de Guimarães, em mensagem divulgada nas redes sociais.

Quaresma, de 37 anos, fez parte da seleção lusa que venceu o Euro2016, batendo na final a França, adversária de hoje, com um golo de Éder, no prolongamento.

"O que muitos consideravam impossível já foi feito, agora é repetir, dar o nosso melhor para provar que a sorte não acontece por acaso", frisou o jogador, numa mensagem em que surge com uma foto com a camisola das 'quinas' tirada do dia da final em Paris.

Portugal e França jogam hoje a partir das 20:00, na Puskas Arena, em Budapeste, o encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo espanhol Antonio Mateu Lahoz.

À entrada para a terceira e derradeira partida do Grupo F, Portugal ocupa o terceiro lugar, com três pontos, os mesmos dos alemães, que subiram ao segundo posto após o triunfo sobre a equipa das equipas (4-2), e menos um do que os franceses, que lideram e já 'carimbaram' a passagem, enquanto os húngaros seguem em último, com um.

A qualificação de Portugal para os 'oitavos' fica garantida em caso de empate ou vitória sobre os gauleses e mesmo uma derrota por dois golos de diferença também colocará a formação lusa na próxima fase, como um dos quatro melhores terceiros classificados, desde que a Hungria não vença a Alemanha.