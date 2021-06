O "quase paraíso"

Boa noite!

A Madeira é um destino tão seguro de si que, na lógica do orgulhosamente só, não se importa de gastar milhões em promoção turística na procura desesperada de viajantes nacionais para depois - à conta das alucinações de uns iluminados do burgo que, de forma sobranceira, fazem da gestão pandémica um trunfo eleitoral - perceber que há reservas canceladas.

Subliminarmente há gente sem escrúpulos a fazer com que os continentais menos avisados se sintam inibidos de escolher a Região para passar férias porque, não raras vezes, são vistos como ameaça à terra em que tudo está sob controlo e que dispensa variantes delta e estirpes indomáveis do vírus. Já lhes deram corredor verde, hipótese de testes rápidos e até vouchers e agora voltam a acenar com o PCR e a lançar avisos contraproducentes.

Depois de Miguel Albuquerque ter assegurado que a retoma turística é dado adquirido e consolidado, ouvimos um líder parlamentar - dizem que a treinar para governante - a jurar a pés juntos que "o turismo só vai evoluir baseado no controlo pandémico", deixando claro que "o que se passa em Lisboa é perigoso para a Região". Como é que acha que quem tem viagem marcada para Agosto se sente?

Esta gente pensa mesmo no que diz ou é herdeira incorrigível do ‘lapsus linguae’?

Venham daí aqueles que não se deixam intimidar com discursos separatistas que por aqui serão bem acolhidos e não correm perigo. Há até mais casos de transmissão local do que importados, mas como temos os melhores índices nacionais em vacinação, R(t) e organização no combate à pandemia – factores que até pomos ao serviço do País – a Região, mais do que segura é um “quase paraíso”, por isso, com algumas espécies raras!