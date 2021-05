NRM-LPCC apela à consignação de IRS para ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro

Para ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro, “sem gastar nada, pois o Estado é que prescinde do valor”, basta fazer uma cruz no quadro 11 do modelo 3, campo 1101, da declaração do IRS, colocando o NIF 500 967 768.

O NRM-LPCC lembra que “também é possível prescindir do benefício de 15% do IVA suportado no abate à coleta do seu IRS, doando o Estado esse valor à Liga.”