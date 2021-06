'ISAL Outdoors' apresenta palestras destinadas a desempregados

O programa 'ISAL Outdoors' do Instituto Superior de Administração e Línguas regressa este ano com palestras, destinadas ao público não empregado.

A iniciativa teve inicio no ano lectivo de 2019, as palestras têm um formato informal e de proximidade, sendo os conteúdos transmitidos de forma dinâmica, intercalando os conteúdos teóricos com exemplos/exercícios práticos. Para o ano lectivo de 2020/2021, a instituição definiu cinco palestras com temas dentro da sua área de actuação: ferramentas estratégicas de gestão, liderança e gestão de recursos humanos, marketing e rendimentos empresariais.

A primeira sessão terá lugar esta terça-feira, 22 de Junho, a qual irá abordar instrumentos estratégicos de gestão.

Todas as palestras serão ministradas via 'on-line', através da plataforma ZOOM. Para assistir é necessário ter a aplicação Zoom e proceder a sua inscrição através do seguinte link https://forms.gle/CPCXJJFdxYU2DKSy9.