15 fontenários recuperados no Curral das Freiras

A Junta de freguesia do Curral das Freiras procedeu à recuperação dos 15 fontanários da freguesia. O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, visitou esta manhã a localidade, no âmbito da apresentação da recuperação dos fontanários na freguesia.

A obra da responsabilidade da Junta de Freguesia local, permitiu recuperar os equipamentos que tiveram uma importante função no passado, abastecendo a população local e servindo de ponto de encontro e de convício da comunidade. A intervenção manteve o traço original destes “monumentos”.

Além da recuperação física a Junta de Freguesia procedeu a um levantamento histórico no sentido de dar a conhecer um pouco a história destes equipamentos e a sua importância no contexto da evolução da freguesia. Os mesmos serão integrados nos roteiros turísticos já existentes.

Esta recuperação era uma ambição do executivo de freguesia desde a nossa eleição e que correspondia também à vontade da população. Manuel Salustino, presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras.

A paleta de cores dos fontanários difere de acordo com a localização dos mesmos. A norte do Curral das Freiras apresentam-se em verde, fazendo jus à paisagem em que se inserem. No centro a cor escolhida é o amarelo e a sul o azul. Esta paleta de cores permitirá a distinção e a criação de uma identidade própria para cada zona da freguesia

Esta intervenção foi realizada com o recurso a fundos da ACAPORAMA e com fundos ao abrigo do contracto de concessão de apoios assinado com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, representando um investimento na ordem dos 45 mil euros.

Pedro Coelho congratulou o presidente da junta pelo trabalho realizado na valorização do património rural da freguesia e revelou que estão em curso a recuperação de fontanários nas Freguesias da Quinta Grande e Jardim da Serra, com recursos a fundos do PRODERAM e do orçamento Municipal. Em fase de projecto está a recuperação dos fontanários do Estreito e da freguesia de Câmara de Lobos.