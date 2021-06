Ebrahim Raisi, Presidente eleito do Irão, recusa encontrar Biden

O Presidente eleito do Irão disse hoje em conferência de imprensa que não tem vontade de se encontrar com o Presidente dos Estados Unidos e rejeitou acusações sobre violação de direitos humanos.

Na primeira conferência de imprensa após as presidenciais de sexta-feira, Ebrahim Raissi disse que é um "defensor dos Direitos Humanos" quando questionado sobre o envolvimento nos fuzilamentos de 1988 após o final da guerra contra o Iraque.

Os Estados Unidos e várias organizações não-governamentais ocidentais acusam o novo Presidente do Irão de ter sido responsável por torturas e execuções sumárias.

"Tudo o que eu fiz durante os meus anos de serviço foi sempre orientado no sentido da defesa dos Direitos Humanos", disse Raissi, que ainda dirige a Autoridade Judiciária do Irão.

Raissi fez parte do chamado "tribunal da morte", que condenou à morte prisioneiros políticos na segunda metade dos anos 1980, no Irão.

Questionado sobre uma eventual reunião com Joe Biden, Raissi disse simplesmente: "Não".

O candidato moderado às eleições Abdolnasser Hemmati tinha admitido, durante a campanha, que estaria disposto a encontrar-se com Biden.

O novo Presidente do Irão, proclamado vencedor após as presidenciais de sexta-feira vai tomar posse em Agosto.

As presidenciais do Irão foram as menos participadas de sempre, tendo aumentado a abstenção em relação às últimas eleições para o cargo de chefe de Estado.