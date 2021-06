A realidade e as suas formas

Quando alguém designa diamante uma pedra que não é diamante, a pedra é sempre verdadeira. O que é falso é a afirmação, não a pedra em si. O facto de se chamar diamante não altera a natureza da pedra. O inverso também acontece. Se perante um diamante alguém diz que não é diamante, este é sempre verdadeiro. O que é falso é a afirmação, não o diamante. Este é o que sempre foi.

As flores e os venenos

As abelhas alimentam-se do pólen das flores e

produzem o mel divino, saudável, com propriedades nutritivas e até curativas. Mas a picada de uma abelha causa dor e pode causar choque anafilático que até pode levar à morte, porque as abelhas também produzem veneno. O problema do veneno não está nas plantas e nas flores, mas na forma como estas são utilizadas.

O barro e a arte

A partir do barro sem forma podem fazer-se imagens muito belas, autênticas obras de arte, como também se fazem figuras bizarras. Tudo depende do modo como o oleiro e o artista utilizam o barro. Mais uma vez, o problema das obras bizarras não está no barro, mas na forma como este é utilizado.

A realidade e as notícias

Quando se diz que uma notícia é falsa, os factos e a realidade são sempre verdadeiros. As notícias é que podem não transmitir a realidade dos factos.

Assim se passa também com a falsidade sobre as pessoas. As afirmações sobre as pessoas podem ser falsas se não correspondem à pessoa. A falsidade não está na pessoa, mas na forma como a pessoa é tratada. Logo, as pessoas são sempre verdadeiras, o que é falso são as afirmações sobre as mesmas. Do mesmo modo, quando alguém atribui falsas imputações a uma pessoa, o difamante é quem age mal, não o difamado.