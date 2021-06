França regista mais 14 mortes e mais 1.815 infecções

França registou hoje mais 14 mortes por covid-19 e mais 1.815 infeções com o novo coronavírus, revela o balanço diário publicado no portal da agência de saúde pública do país.

Comparativamente ao balanço de sábado, há menos oito mortes e menos 809 infeções diárias.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país totaliza 5.757.311 infetados e 110.767 mortos.

No sábado, 31.981.541 pessoas estavam vacinadas com pelo menos uma dose.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 3.862.364 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal morreram 17.065 pessoas dos 865.050 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, um tipo de vírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.