Sobrinho Simões vê na saúde uma forma de esbater assimetrias

Para Sobrinho Simões, presidente do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP), "Portugal é um país muito assimétrico" e protocolos como o que foi esta manhã assinado com vista à criação do Centro Internacional de Investigação do Cancro e Doenças Prevalentes da Madeira são vistos como uma forma de esbater essas assimetrias.

Para este investigador, a saúde deve ser entendida como o motor da mudança.

Controlo, convergência, compromisso são aspectos que devem nortear a investigação, estando agora aberto o caminho para que se efectivem através do protocolo assinado esta manhã no Salão Nobre do Governo Regional. "Este protocolo vai ajudar a perceber que as coisas passam por nós, não só pelos outros", apontou.