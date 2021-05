Braga em euforia celebra conquista da Taça de Portugal

Uma espécie de São João antecipado vive-se nas principais ruas do centro de Braga pela conquista, no domingo, do Sporting de Braga da terceira Taça de Portugal de futebol.

Uma multidão de muitas centenas de adeptos reúne-se no centro da cidade em plena euforia, na Praça da República, e uma ruidosa caravana automóvel percorre e entope muitas artérias bracarenses, antecipando em um mês o ambiente da grande festa da cidade, a noite de São João.

Fernando Silva e Almor Cardoso exultaram de felicidade à agência Lusa.

"Já estávamos por cima quando foi a expulsão [do guarda-redes do Benfica, Helton Leite], depois foi um banho de classe, podíamos ter dado cinco!", atira Fernando.

Para Almor Cardoso, o grande obreiro do triunfo foi "toda a equipa".

"Com um excelente treinador, conseguem-se grandes resultados", atirou.

O Sporting de Braga conquistou, no domingo, a sua terceira Taça de Portugal, ao vencer o Benfica na final, disputada em Coimbra, por 2-0, com golos de Piazon e Ricardo Horta.