Braga vence Benfica e conquista Taça de Portugal

O Sporting Clube de Braga venceu esta noite o Benfica, por 2-0, e conquistou a Taça de Portugal. Em partida realizada no Estádio Cidade de Coimbra, os arsenalistas jogaram grande parte do tempo regulamentar em superioridade numérica após a expulsão do guardião das águias, Helton Leite, à passagem dos 17 minutos.



Antes do intervalo, Lucas Piazón (45+3) deu vantagem ao conjunto orientado por Carlos Carvalhal, tendo Ricardo Horta (85') selado o triunfo dos minhotos já bem perto do final.

Os instantes finais ficaram ainda manchados pelo desentendimento entre jogadores de ambos os emblemas. Piazon e Taarabt acabaram por receber ordem de expulsa directa.

Esta é a terceira Taça de Portugal conquistada pelo Sp. Braga em todo o seu historial após as vitórias em 1965/66 e 2015/16.