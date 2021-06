Primeiro ministro britânico adia desconfinamento até 19 Julho devido a variante Delta

O primeiro-ministro britânico confirmou hoje que a última fase do plano de desconfinamento em Inglaterra, prevista para 21 de junho, vai ser adiada por quatro semanas, até 19 de julho, devido ao risco de "milhares de mortes".

Boris Johnson disse que a variante Delta do vírus que provoca a covid-19 (inicialmente detetada na Índia) está a "espalhar-se mais rápido do que previsto" pelas autoridades no plano de desconfinamento anunciado em fevereiro e que isso está a refletir-se no número de hospitalizações.

"A vacinação reduz muito a transmissão e duas doses fornecem um alto grau de proteção contra doenças graves e morte. Mas ainda existem milhões de adultos jovens que não foram vacinados e, infelizmente, uma parte dos idosos e vulneráveis ainda pode morrer, mesmo que tenham recebido duas doses", explicou.

Perante a "escolha muito difícil" entre continuar ou não com o plano, Boris Johnson decidiu dar aos serviços de saúde "mais algumas semanas cruciais para colocar as restantes vacinas nos braços de quem precisa delas".

"Acho que é sensato esperar um pouco mais", vincou, acrescentando que decidiu antecipar a meta de oferecer uma primeira dose a todos os adultos até 19 de julho e encurtar o intervalo para a segunda toma para os maiores de 40 anos.

Embora as outras nações constituintes do Reino Unido - Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte - tenham atenuado as medidas restritivas, irão manter vários tipos de medidas para reduzir a possibilidade de infeção.

Nos últimos sete dias, entre 08 e 14 de junho, a média diária foi de nove mortes e 7.439 casos, o que corresponde a uma subida de 11,9% no número de mortes e de 45,5% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

Desde dezembro foram inoculadas 41.698.429 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 79,2% da população adulta.

Além disso, 29.973.779 pessoas, ou seja, 56,9% da população adulta, já receberam também a segunda dose.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127.907 óbitos de covid-19 num total de 4.573.419 infeções confirmadas no Reino Unido.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.805.928 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.047 pessoas dos 858.072 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.