China e Suíça cooperam com a Região através das Câmaras de Comércio

A Câmara de Comércio dos PME Portugal-China e a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Suíça-Portugal celebraram, hoje, em Lisboa, protocolos de cooperação com a Região. Estes acordos surgem pela secretaria regional da Economia, através da Invest Madeira.

Estes acordos entram hoje em vigor e têm validade de um ano, podendo ser renovados automaticamente. Em nome da Região, os protocolos foram subscritos pelo secretário regional da Economia, Rui Barreto, e pela diretora da Invest Madeira, Filipa Ferreira.

O secretário regional sublinhou a importância dos acordos de cooperação subscritos para o tecido empresarial regional e para a promoção da economia da Madeira nos mercados externos, defendendo que podem ser uma “excelente ponte para ligar a economia da Madeira ao mundo, a par, como o é óbvio, da maior ponte de todas, o Centro Internacional de Negócios.”

"Os dois protocolos visam promover a internacionalização da economia da Região Autónoma da Madeira junto dos mercados chinês e suíço, no novo quadro político e económico das relações com a China e com a Suíça, fomentando a exportação dos produtos e serviços regionais para estes mercados e divulgando as potencialidades da Região nas áreas de Comércio e do Investimento. A concretização deste acordo vai potenciar o reforço da internacionalização de alguns bens de produção regional", explica nota da secretaria.

O executivo madeirense pretende criar um ambiente facilitador dos contactos junto dos agentes dinamizadores regionais - associações empresariais, universidades, centros de investigação e de transferência de tecnologia, incubadoras, parques empresariais, municípios e empresas - promovendo oportunidades de negócio bilateral entre o tecido empresarial da RAM e os mercados da China e da Suíça, designadamente nos processos de captação de investimento nas áreas do Real Estate, turismo e do Centro Internacional de Negócios da Madeira.