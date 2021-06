Imagens de Eriksen a circular no Twitter são antigas

O colapso do dinamarquês Christian Eriksen em pleno jogo contra a Finlândia é, até ao momento, ao acontecimento mais marcante do Euro 2020. Sem surpresa muitos foram os internautas a reproduzir no Twitter fotografias que mostravam o jogador, de 29 anos, em pé junto à janela de um hospital. As imagens não foram, porém, captadas na unidade hospitalar, em Copenhaga, onde o médio se encontra internado.

As fotografias, da autoria de Matteo Bazzi da agência espanhola EFE, datam do ano passado, e retratam Eriksen a cumprimentar os adeptos do Inter de Milão desde a janela do Comité Olímpico Italiano, onde realizou os exames médicos antes de assinar pela sua actual equipa.

Nascido a 14 de fevereiro de 1992 na cidade dinamarquesa de Middelfart, Eriksen foi revelado pelo Ajax em 2010, e em 2013 assinou com o Tottenham.

Ontem protagonizou um momento dramático durante o Dinamarca-Finlândia, ao cair inanimado no relvado, ao minuto 43.

O jogador do Inter Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado, tendo sido efetuadas tentativas de reanimação. Entretanto, recuperou a consciência e foi transportado para o hospital.

Entretanto, a Federação dinamarquesa de futebol (DBU) actualizou, este domingo, através de comunicado, a situação clínica de Christian Eriksen.

De acordo com a DBU "a sua condição é estável, mas vai continuar hospitalizado para fazer exames complementares".