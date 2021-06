Pedro Calado é "um ponta-de-lança da política"

Rui Barreto recordou hoje que conheceu Pedro Calado na sua primeira experiência política como vereador na Câmara Municipal do Funchal, município ao qual o social-democrata concorre nas próximas autárquicas na coligação entre PSD e CDS.

"Nessa altura fiquei desde logo muito bem impressionado com a capacidade de trabalho, com a dedicação e a entrega com que exerceu as suas funções", descreveu o centrista, destacando a "enorme responsabilidade com que olhava para a gestão dos dinheiros públicos, do dinheiro dos nossos impostos, dos impostos das famílias e das nossas empresas".

Já como colega de Governo, Rui Barreto pôde constatar "o trabalhador nato" que é Pedro Calado "um ponta-de-lança da política".

O Pedro é um concretizador, é alguém que olha para os desafios com abnegação, com vontade de fazer e de acontecer. Que não vive das promessas vãs. Tem o brio e a capacidade de ver e concretizar os projectos. Rui Barreto

"O Funchal estará muito bem entregue ao Pedro Calado e à sua equipa pela capacidade que emprestará à cidade", apontou o líder do CDS-Madeira, pedindo que se olhe para o Funchal "de cima a baixo".

"Sei que o Pedro olhará para cada cantinho da nossa cidade. Para transformar e trazer outra vez à nossa memória um Funchal que era limpo como um brinquinho (...) olhando e valorizando cada madeirense, colocando em prática as políticas adequadas e valorizando as instituições que são absolutamente necessárias para concretizar os projectos e para valorizar o trabalho", traçou.