Rui Pedro Braz é o novo director-geral do futebol do Benfica

O Benfica anunciou hoje que antigo comentador televisivo Rui Pedro Braz vai assumir as funções de diretor-geral do futebol profissional do clube a partir de terça-feira.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Rui Pedro Braz assume o cargo de diretor-geral do futebol profissional a partir de amanhã [terça-feira], dia 15 de junho. O Sport Lisboa e Benfica endereça as maiores felicidades a Rui Pedro Braz no exercício das suas novas funções", refere o clube em comunicado.

Rui Pedro Braz, de 43 anos, é licenciado em Comunicação Social, mestre em Comunicação e Liderança e tem um MBA em Gestão do Desporto.

Este é um regresso ao Benfica, clube no qual desempenhou as funções de secretário técnico da equipa de futsal.

A TVI, canal televisivo onde nos últimos anos desempenhou funções de comentador e analista, também confirmou a sua saída.

"A partir de hoje, Rui Pedro Braz termina a sua ligação com a estação de Queluz de Baixo. Rui Pedro Braz juntou-se à TVI em 2012 e, ao longo destes anos, participou como comentador e analista desportivo em vários programas de sucesso, na antena da TVI e TVI24", salienta em comunicado.