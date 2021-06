Rafaela Rodrigues dá a conhecer bordadeiras este sábado da Madeira na FNAC

Com o objectivo de mostrar aos mais pequenos algumas profissões tradicionais que se encontram em risco de extinção, a ilustradora Rafaela Rodrigues, em colaboração com a CADMUS e a FNAC, dá a conhecer as bordadeiras da Madeira numa exposição que abre ao público amanhã, dia 12 de Junho, pelas 17 horas, na FNAC Madeira.

'A Bordadeira' dá o mote para uma série de trabalhos que serão exibidos bimestralmente no espaço cultural da FNAC, ao longo de um ano. Cada mostra terá sempre como tema base uma obra editada.

“Em cada ilustração, estão representados pormenores das suas vidas”, diz Rafaela Rodrigues. As crianças ficarão a conhecer “a sua casa, o seu trabalho, a sua comunidade e a sua família”, explica.

“Construí estas imagens tendo como inspiração as mulheres da comunidade onde cresci, recorri a elas para registar as suas vivências e fui recebida com histórias muito bonitas e emocionantes”, afirma a autora.. “Para além da partilha das suas palavras, estas senhoras partilharam comigo o seu trabalho, os seus desenhos e as suas ferramentas, como agulhas, tesouras e panos”, conclui.

Ao longo do livro, que compila as ilustrações que estarão em exposição na FNAC, o leitor tem oportunidade de vivenciar o quotidiano de uma bordadeira e saber como, onde, com o quê e com que intuito faz os bordados.

Além de personagens boneicheronas e de aspecto fofo, a autora recria ambientes e objectos próprios do universo das bordadeiras muito reais.

Os pormenores desenhados por Rafaela Rodrigues incluem, por exemplo, a aplicação do anil da estampagem do tecido a ser bordado ou até mesmo o pequeno curvímetro, instrumento da cartografia, que serve igualmente à indústria do Bordado da Madeira.

O livro 'A Bordadeira', que está à venda na FNAC, “é uma carta de amor a todas as mulheres que dedicaram ou dedicam a sua vida a este ofício”, destaca Rafaela Rodrigues.

Sobre a autora

Foto Facebook Rafaela Rodrigues

Rafaela Rodrigues é designer e ilustradora portuguesa nascida além-mar, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, em 1990. Ainda muito jovem, mudou-se com os pais para a Ilha da Madeira, mais propriamente para Machico, de onde é oriunda a família.

Na infância mostrou aptidão para o desenho e, através dele, para contar as histórias que lhe povoavam a imaginação.

Chegado o momento de escolher a sua formação superior, a vocação falou mais alto licenciando-se em Design, pela Universidade da Madeira, e seguindo para mestrado em Ilustração na Escola Superior Artística do Porto-Guimarães.