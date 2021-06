Berta Nunes comemora o Dia de Portugal nos Estados Unidos da América

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas(SECP) está a realizar uma visita às comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América e hoje as comemorações do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades decorrem na cidade de Palm Cost.

Berta Nunes visita o 'Espaço Portugal', depois tem um encontro com empresários da comunidade portuguesa. Almoça com diversos membros da comunidade portuguesa e depois visita diversos empresários e ao final da tarde, haverá uma cerimónia de içar da bandeira portuguesa para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na Câmara Municipal, com participação das autoridades e comunidade locais.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas termina o dia com um jantar no Portuguese American Cultural Center com a Comunidade Portuguesa.

Amanhã, Berta Nunes termina a visita às comunidades portuguesas dos Estados Unidos da América em Miami.