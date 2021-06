Ricardo Nascimento ausente por "motivos de saúde"

Ricardo Nascimento é um dos candidatos às eleições autárquicas que menos tem aparecido em público nos últimos tempos, o que tem suscitando rumores sobre uma eventual desistência por parte do actual presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Hoje, dia 10 de Junho, o candidato do movimento Ribeira Brava em Primeiro, apoiado pelo PSD (de qual é ex-militante) recorreu às redes sociais para justifica a sua ausência, revelando que "por motivos de saúde", encontra-se "há vários dias internado numa unidade hospitalar".

"E porque nestes últimos dias a minha ausência física tem sido notada, sinto-me na responsabilidade de vos informar que, por motivos de saúde, encontro-me há vários dias internado numa unidade hospitalar. Infelizmente a vida prega-nos umas partidas", pode ler-se na mensagem partilhada na sua página pessoal de Facebook.

Ricardo Nascimento explica que está "a realizar um tratamento mais demorado", o que o "impede de estar fisicamente presente na Câmara Municipal da Ribeira Brava".

O autarca salvaguarda, porém, que tal não o tem impossibilitado de "tratar dos assuntos remotamente". "É isto que tem acontecido nos últimos tempos, nada que não participe nas reuniões por videoconferência ou estando a par de toda a actividade que acontece no município", sustentou.

O trabalho da autarquia não tem parado e continuamos todos empenhados nos nossos compromissos. Cada qual com as suas funções.

O presidente da Câmara lamenta ainda os "transtornos que esta situação tem causado, sobretudo com quem tinha audiências marcadas" e promete voltar a estar disponível "brevemente", quer no seu gabinete quer nos vários sítios do concelho, retomando a sua agenda.

"De resto nada mudou. Mantenho todas as metas e planos traçados para o futuro", assegura o candidato.

Nascimento agradeceu ainda as "muitas mensagens de apoio e carinho", recebidas nos últimos dias.