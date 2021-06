Pandemia leva a cancelar as comemorações do Dia de Portugal na comunidade da África do Sul

O embaixador de Portugal na África do Sul, Manuel Carvalho, numa mensagem que enviou à comunidade portuguesa, explica as razões pelas quais as comemorações do 10 de Junho ficam canceladas.

"Infelizmente estamos a assistir a um agravamento dos casos de contágio por covid-19 na África do Sul, com especial incidência na Província do Guateng, onde justamente temos uma especial concentração da comunidade portuguesa no conjunto do país”. Manuel Carvalho, embaixador de Portugal na África do Sul

Adiantou ainda que todos ouviram o apelo do presidente Ramaphosa no passado dia 30 de Maio anunciando a elevação do alerta para o nível 2 e ajustando as regras de prevenção da pandemia.

Na missiva descreve: “Assistimos nos últimos dias a um lamentável agravamento do contágio e a trágicos casos que vieram afectar a nossa comunidade e que tocaram as nossas equipas na Embaixada em Pretória e no Consulado-Geral em Joanesburgo, cujo funcionamento normal tivemos que suspender até nova indicação”.

O diplomata de Portugal na África do Sul diz que este conjunto de circunstâncias desaconselham a realização daqueles espectáculos, mesmo no formato reduzido e distanciado em que já estavam a ser organizados.

"Assim, após concertação com as referidas entidades, comunico que ficam cancelados os jantares comemorativos do Dia Nacional que estavam marcados na Associação da Comunidade Portuguesa de Pretória e no Núcleo das Artes e Cultura em Pretória e em Joanesburgo" Manuel Carvalho, embaixador de Portugal na África do Sul

Manuel Carvalho no comunicado adianta que “vão disponibilizar um pequeno vídeo on-line em que haverá "outra forma de dar um braço português à nossa valorosa comunidade na África do Sul”.