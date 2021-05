Odete Tavares no Campeonato Africano das Nações

A andebolista do Madeira Andebol SAD Odete Tavares, está convocada para participar no 24.º Campeonato Africano das Nações, prova que irá decorrer de 8 a 18 de Junho, em Yaoundé nos Camarões. Relembremos que a equipa de Cabo Verde é agora orientada pela portuguesa Ana Seabra, um das melhores andebolistas porttuguesas da sua geração e que chegou a vestir a camisola do Madeira Andebol SAD. Cabo Verde, está integrado no Grupo C, juntamente com Angola, Argélia e Congo.