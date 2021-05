O secretário regional da Saúde e Protecção Civil visitou, hoje, dia 28 de Maio, o Centro de Vacinação do Funchal, (Madeira Tecnopolo), por ocasião da vacinação dos advogados da RAM.

"É mais um grupo que desempenha uma missão muito importante na nossa sociedade. Uma missão de proximidade, com uma actuação diária no seus vários locais de trabalho", salientou na ocasião Pedro Ramos.

As autoridades de saúde regionais aproveitaram a presença do Bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes, na Madeira, para assinalar este momento em que "a Madeira volta a ser pioneira no que diz respeito à estratégia de vacinação no país".

Recorde-se que, ontem,. à margem da homenagem a título póstumo que a Ordem fez ao advogado França Pitão, Luís Menezes Leitão lamentou o facto dos advogados ainda não terem começado a ser vacinados no continente, ao contrário do que acontece na Região.

O secretário coma pasta da Saúde, frisou ainda que a Madeira tem "respeitado aquilo que tem sido aconselhado pelo 'rodamap' europeu desde 15 de Outubro de 2020".

"Vacinamos sempre em primeiro lugar as populações vulneráveis, os profissionais de saúde, todos aqueles que pela sua situação sanitária estavam envolvidos com as estruturas residenciais para idosos e depois começámos a a vacinar aqueles que também iriam adquirir um maior grau de protecção devido à sua situação sanitária (doentes oncológicos, transplantados, com imunossupressão)", sustentou.

A estes, seguiram-se os "serviços críticos", disse. Ou seja," aqueles com maior proximidade com a população", como seja "a área social, da educação ou das leis, representada pelos advogados que já começarama ser vacinados na RAM, "dentro de uma lógica de prioridade em relação à idade ou condição de saúde".