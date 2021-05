Contas do Nacional aprovadas em 20 minutos

Contou com pouco mais de 70 pessoas a Assembleia Geral (AG) do Nacional da Madeira destinada à apreciação e aprovação do Relatório e Contas relativo ao exercício de 2020.

Na reunião, que decorreu na Choupana, 15 abstiveram-se no primeiro ponto (relatório de gestão, o balanço e as contas do clube), tendo os restantes 56 votado a favor. A maioria aprovou os números apresentados pelo presidente da AG, Miguel de Sousa, que horas antes tinha anunciado em declarações à TSF-Madeira um prejuízo de 1,3 milhões de euros.

O ponto dois da ordem de trabalhos, para que o resultado líquido do exercício transitasse para a conta de resultados transitados, foi igualmente aprovado sem votos contra e com apenas 12 abstenções, tendo 59 sócios votado a favor.

Duas horas antes do início da AG, o clube alvinegro colocou tudo em pratos limpos e esclareceu que o saldo negativo estaria relacionado com “resultados transitados” e que o saldo fiscal até é positivo, no valor de 291 mil euros, que até ditou o pagamento de IRC na ordem dos 32 mil euros.