Número de assassínios cai 11% no Brasil no primeiro trimestre

O Brasil registou uma queda de 11% no número de assassínios nos três primeiros meses do ano, face ao mesmo período de 2020, informou esta segunda-feira o índice nacional de homicídios divulgado pelo portal de notícias G1.

O levantamento indicou que nos três primeiros meses do ano ocorreram 10.663 mortes violentas no Brasil, face aos 12.007 crimes do mesmo tipo no primeiro trimestre de 2020. Houve uma queda de 1.344 mortes na comparação ano a ano.

Segundo o portal, os dados contabilizam as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A queda dos crimes contra a vida acontece após um 2020 violento, com aumento de mortes depois de dois anos de queda neste indicador, mesmo com a pandemia do novo coronavírus.

O levantamento do G1 faz parte do Monitor da Violência, uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. e leva em conta dados dos 27 estados do país.