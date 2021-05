Reino Unido regista mais duas mortes e 1.770 novos casos

O Reino Unido registou hoje duas mortes associadas à covid-19 e 1.770 novos casos de positivos, segundo os dados oficiais divulgados pelas autoridades britânicas.

No sábado, o Reino Unido tinha contabilizado cinco mortos e 2.047 casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados, tendo permanecido numa trajetória descendente na última semana (-4,3% nos casos e -39,1% nas mortes em relação aos sete dias anteriores).

Desde o início da pandemia, foram notificados 129.373 óbitos associados à covid-19 no país, num total de mais de 4,43 milhões de casos confirmados.

Até sábado ao fim do dia tinham sido vacinadas 35.371.669 pessoas no Reino Unido com a primeira dose de uma vacina contra a covid-19, das quais 17.669.379 já receberam também a segunda dose.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.284.783 mortos no mundo, resultantes de mais de 157,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.